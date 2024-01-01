百慕大元兑牙买加元
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|1 BMD兑JMD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|156.6040
|156.6040
|低
|155.9990
|155.3350
|一般
|156.2733
|155.9298
|更改
|-0.09%
|0.00%
|查看完整历史记录
1 BMD 兑 JMD 统计信息
过去 30 天，BMD 兑 JMD 的表现如下：30 天高点为 156.6040，30 天低点为 155.9990。这意味着 30 天平均值为 156.2733。BMD 兑 JMD 的变化为 -0.09。
过去 90 天，BMD 兑 JMD 的表现如下：90 天高点为 156.6040，90 天低点为 155.3350。这意味着 90 天平均值为 155.9298。BMD 兑 JMD 的变化为 0.00。
如何将百慕大元兑换成牙买加元
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择JMD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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