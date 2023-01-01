دولار برمودي إلى جنيه مصري

تحويل BMD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٣٠٬٩٥٠ egp

1.00000 BMD = 30.95000 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:28 UTC
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BMD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37571.434731.659590.9570518.215
1GBP1.1586111.2322102.391.662241.922761.1088521.1034
1USD0.940250.811557183.0951.3491.560430.899817.1266
1INR0.01131530.009766610.012034410.01623440.01877880.01082860.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار برمودا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه مصري
1 BMD30.95000 EGP
5 BMD154.75000 EGP
10 BMD309.50000 EGP
20 BMD619.00000 EGP
50 BMD1547.50000 EGP
100 BMD3095.00000 EGP
250 BMD7737.50000 EGP
500 BMD15475.00000 EGP
1000 BMD30950.00000 EGP
2000 BMD61900.00000 EGP
5000 BMD154750.00000 EGP
10000 BMD309500.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Bermudan Dollar
1 EGP0.03231 BMD
5 EGP0.16155 BMD
10 EGP0.32310 BMD
20 EGP0.64620 BMD
50 EGP1.61551 BMD
100 EGP3.23102 BMD
250 EGP8.07755 BMD
500 EGP16.15510 BMD
1000 EGP32.31020 BMD
2000 EGP64.62040 BMD
5000 EGP161.55100 BMD
10000 EGP323.10200 BMD