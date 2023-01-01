دينار بحريني إلى فرنك رواندي

تحويل BHD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٣٬١٨٢٬٣٤٠ rwf

1.00000 BHD = 3182.34000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BHD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Rwandan Franc
1 BHD3182.34000 RWF
5 BHD15911.70000 RWF
10 BHD31823.40000 RWF
20 BHD63646.80000 RWF
50 BHD159117.00000 RWF
100 BHD318234.00000 RWF
250 BHD795585.00000 RWF
500 BHD1591170.00000 RWF
1000 BHD3182340.00000 RWF
2000 BHD6364680.00000 RWF
5000 BHD15911700.00000 RWF
10000 BHD31823400.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Bahraini Dinar
1 RWF0.00031 BHD
5 RWF0.00157 BHD
10 RWF0.00314 BHD
20 RWF0.00628 BHD
50 RWF0.01571 BHD
100 RWF0.03142 BHD
250 RWF0.07856 BHD
500 RWF0.15712 BHD
1000 RWF0.31423 BHD
2000 RWF0.62847 BHD
5000 RWF1.57117 BHD
10000 RWF3.14234 BHD