1 دينار بحريني إلى فرنك رواندي
تحويل BHD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك رواندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / Rwandan Franc
|1 BHD
|3157.92000 RWF
|5 BHD
|15789.60000 RWF
|10 BHD
|31579.20000 RWF
|20 BHD
|63158.40000 RWF
|50 BHD
|157896.00000 RWF
|100 BHD
|315792.00000 RWF
|250 BHD
|789480.00000 RWF
|500 BHD
|1578960.00000 RWF
|1000 BHD
|3157920.00000 RWF
|2000 BHD
|6315840.00000 RWF
|5000 BHD
|15789600.00000 RWF
|10000 BHD
|31579200.00000 RWF