دينار بحريني إلى دينار جزائري

تحويل BHD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
363436 dzd

1.00000 BHD = 363.43600 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
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BHD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

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BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Algerian Dinar
1 BHD363.43600 DZD
5 BHD1817.18000 DZD
10 BHD3634.36000 DZD
20 BHD7268.72000 DZD
50 BHD18171.80000 DZD
100 BHD36343.60000 DZD
250 BHD90859.00000 DZD
500 BHD181718.00000 DZD
1000 BHD363436.00000 DZD
2000 BHD726872.00000 DZD
5000 BHD1817180.00000 DZD
10000 BHD3634360.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Bahraini Dinar
1 DZD0.00275 BHD
5 DZD0.01376 BHD
10 DZD0.02752 BHD
20 DZD0.05503 BHD
50 DZD0.13758 BHD
100 DZD0.27515 BHD
250 DZD0.68788 BHD
500 DZD1.37576 BHD
1000 DZD2.75152 BHD
2000 DZD5.50304 BHD
5000 DZD13.75760 BHD
10000 DZD27.51520 BHD