درام أرميني إلى منات تركمانستاني

تحويل AMD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٫٠٥ tmt

1.00000 AMD = 0.00905 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 2:50 UTC
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AMD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0623588.38331.433911.657720.9567518.2069
1GBP1.1586111.2308102.3981.661271.920571.108521.0938
1USD0.94130.81248183.1961.349751.560430.900617.1383
1INR0.01131440.009765850.012019810.01622370.0187560.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Turkmenistani Manat
1 AMD0.00905 TMT
5 AMD0.04523 TMT
10 AMD0.09046 TMT
20 AMD0.18092 TMT
50 AMD0.45231 TMT
100 AMD0.90462 TMT
250 AMD2.26154 TMT
500 AMD4.52309 TMT
1000 AMD9.04617 TMT
2000 AMD18.09234 TMT
5000 AMD45.23085 TMT
10000 AMD90.46170 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / درام أرمينية
1 TMT110.54400 AMD
5 TMT552.72000 AMD
10 TMT1105.44000 AMD
20 TMT2210.88000 AMD
50 TMT5527.20000 AMD
100 TMT11054.40000 AMD
250 TMT27636.00000 AMD
500 TMT55272.00000 AMD
1000 TMT110544.00000 AMD
2000 TMT221088.00000 AMD
5000 TMT552720.00000 AMD
10000 TMT1105440.00000 AMD