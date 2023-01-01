درام أرميني إلى روبية موريشية

تحويل AMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١١٦٫١١ mur

1.00000 AMD = 0.11611 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:46 UTC
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AMD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0622588.3751.433931.657690.9568518.2051
1GBP1.1586811.23085102.4021.661521.92081.1086821.0946
1USD0.94140.812447183.1961.34991.560550.900817.1382
1INR0.01131540.009765450.012019810.01622550.01875750.01082740.205998

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritian Rupee
1 AMD0.11611 MUR
5 AMD0.58056 MUR
10 AMD1.16112 MUR
20 AMD2.32224 MUR
50 AMD5.80560 MUR
100 AMD11.61120 MUR
250 AMD29.02800 MUR
500 AMD58.05600 MUR
1000 AMD116.11200 MUR
2000 AMD232.22400 MUR
5000 AMD580.56000 MUR
10000 AMD1161.12000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / درام أرمينية
1 MUR8.61235 AMD
5 MUR43.06175 AMD
10 MUR86.12350 AMD
20 MUR172.24700 AMD
50 MUR430.61750 AMD
100 MUR861.23500 AMD
250 MUR2153.08750 AMD
500 MUR4306.17500 AMD
1000 MUR8612.35000 AMD
2000 MUR17224.70000 AMD
5000 MUR43061.75000 AMD
10000 MUR86123.50000 AMD