درام أرميني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل AMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٫٨٦ ils

1.00000 AMD = 0.00986 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:43 UTC
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AMD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.061988.34691.433571.657790.956618.1998
1GBP1.1587511.23045102.371.661111.920931.1084621.0886
1USD0.94170.812711183.1971.351.561160.9008517.1389
1INR0.0113190.009768510.012019710.01622650.01876460.01082790.206004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل درام أرمينية / Israeli New Sheqel
1 AMD0.00986 ILS
5 AMD0.04929 ILS
10 AMD0.09858 ILS
20 AMD0.19715 ILS
50 AMD0.49288 ILS
100 AMD0.98575 ILS
250 AMD2.46438 ILS
500 AMD4.92875 ILS
1000 AMD9.85751 ILS
2000 AMD19.71502 ILS
5000 AMD49.28755 ILS
10000 AMD98.57510 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / درام أرمينية
1 ILS101.44600 AMD
5 ILS507.23000 AMD
10 ILS1014.46000 AMD
20 ILS2028.92000 AMD
50 ILS5072.30000 AMD
100 ILS10144.60000 AMD
250 ILS25361.50000 AMD
500 ILS50723.00000 AMD
1000 ILS101446.00000 AMD
2000 ILS202892.00000 AMD
5000 ILS507230.00000 AMD
10000 ILS1014460.00000 AMD