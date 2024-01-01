Kenya şilininden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KES → ISK çevirin

1.000 kes
926,62 isk

1.00000 KES = 0.92662 ISK

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.34721515.941.353450.93150.7966541.5384683.0347
1 SGD0.7422811125.251.004640.6914260.5913411.1419761.635
1 NGN0.0006596570.0008886910.0008928120.0006144630.0005255180.001014860.0547744
1 CAD0.7388530.9953821120.0610.6882330.588611.136761.3504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / İzlanda Kronu
1 KES0.92662 ISK
5 KES4.63311 ISK
10 KES9.26622 ISK
20 KES18.53244 ISK
50 KES46.33110 ISK
100 KES92.66220 ISK
250 KES231.65550 ISK
500 KES463.31100 ISK
1000 KES926.62200 ISK
2000 KES1853.24400 ISK
5000 KES4633.11000 ISK
10000 KES9266.22000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kenya Şilini
1 ISK1.07919 KES
5 ISK5.39595 KES
10 ISK10.79190 KES
20 ISK21.58380 KES
50 ISK53.95950 KES
100 ISK107.91900 KES
250 ISK269.79750 KES
500 ISK539.59500 KES
1000 ISK1079.19000 KES
2000 ISK2158.38000 KES
5000 ISK5395.95000 KES
10000 ISK10791.90000 KES