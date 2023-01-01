شلن كيني إلى كرونة آيسلندية

تحويل KES إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٩٢٥ isk

1.00000 KES = 0.92500 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:45 UTC
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KES إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.660620.963618.3125
1GBP1.1539311.2298102.2391.65741.916321.1119321.1323
1USD0.938350.81314183.13451.34771.558240.9039517.1835
1INR0.01128710.009781020.012028710.01621110.01874360.01087330.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Icelandic Króna
1 KES0.92500 ISK
5 KES4.62500 ISK
10 KES9.25000 ISK
20 KES18.50000 ISK
50 KES46.25000 ISK
100 KES92.50000 ISK
250 KES231.25000 ISK
500 KES462.50000 ISK
1000 KES925.00000 ISK
2000 KES1850.00000 ISK
5000 KES4625.00000 ISK
10000 KES9250.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / شلن كيني
1 ISK1.08108 KES
5 ISK5.40540 KES
10 ISK10.81080 KES
20 ISK21.62160 KES
50 ISK54.05400 KES
100 ISK108.10800 KES
250 ISK270.27000 KES
500 ISK540.54000 KES
1000 ISK1081.08000 KES
2000 ISK2162.16000 KES
5000 ISK5405.40000 KES
10000 ISK10810.80000 KES