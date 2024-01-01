2 000 000 вьетнамких донгов в патаки Макао

Сконвертируйте VND в MOP по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = MOP$0,0003164 MOP

Среднерыночный курс в 13:41
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к MOP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MOP
1 VND в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение-1.89%-0.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к MOP

За последние 30 дней максимальный курс VND к MOP составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к MOP в процентном соотношении составило -1.89.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MOP составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к MOP в процентном соотношении составило -0.90.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к MOP

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,941,3341 399,331,39534,493153,935
1 AUD0,65710,6170,876918,870,91622,65101,081
1 EUR1,0641,62111,4191 489,241,48536,709163,83
1 SGD0,751,1420,70511 049,171,04625,861115,415

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Патака Макао
1000 VND0,31642 MOP
2000 VND0,63283 MOP
5000 VND1,58208 MOP
10000 VND3,16416 MOP
20000 VND6,32832 MOP
50000 VND15,82080 MOP
100000 VND31,64160 MOP
200000 VND63,28320 MOP
500000 VND158,20800 MOP
1000000 VND316,41600 MOP
2000000 VND632,83200 MOP
5000000 VND1 582,08000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Вьетнамский донг
1 MOP3 160,39000 VND
5 MOP15 801,95000 VND
10 MOP31 603,90000 VND
20 MOP63 207,80000 VND
50 MOP158 019,50000 VND
100 MOP316 039,00000 VND
250 MOP790 097,50000 VND
500 MOP1 580 195,00000 VND
1000 MOP3 160 390,00000 VND
2000 MOP6 320 780,00000 VND
5000 MOP15 801 950,00000 VND
10000 MOP31 603 900,00000 VND