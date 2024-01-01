2.000.000 Vietnam dongundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile VND → MOP çevirin

1,000₫ VND = 0,0003156MOP$ MOP

02:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 VND → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.76%-1.93%
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1 VND → MOP istatistikleri

VND → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → MOP kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

VND → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → MOP kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,741,40234,648154,14
1 AUD0,65110,6140,872906,3260,91322,547100,307
1 EUR1,0591,62811,4181.475,121,48536,697163,255
1 SGD0,7471,1470,70511.039,941,04725,871115,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makau Patakası
1000 VND0,31563 MOP
2000 VND0,63126 MOP
5000 VND1,57816 MOP
10000 VND3,15631 MOP
20000 VND6,31262 MOP
50000 VND15,78155 MOP
100000 VND31,56310 MOP
200000 VND63,12620 MOP
500000 VND157,81550 MOP
1000000 VND315,63100 MOP
2000000 VND631,26200 MOP
5000000 VND1.578,15500 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Vietnam Dongu
1 MOP3.168,26000 VND
5 MOP15.841,30000 VND
10 MOP31.682,60000 VND
20 MOP63.365,20000 VND
50 MOP158.413,00000 VND
100 MOP316.826,00000 VND
250 MOP792.065,00000 VND
500 MOP1.584.130,00000 VND
1000 MOP3.168.260,00000 VND
2000 MOP6.336.520,00000 VND
5000 MOP15.841.300,00000 VND
10000 MOP31.682.600,00000 VND