5 Makau patacasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile MOP → VND çevirin

5 mop
15.504 vnd

1,000 MOP = 3.101 VND

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Vietnam Dongu
1 MOP3.100,73000 VND
5 MOP15.503,65000 VND
10 MOP31.007,30000 VND
20 MOP62.014,60000 VND
50 MOP155.036,50000 VND
100 MOP310.073,00000 VND
250 MOP775.182,50000 VND
500 MOP1.550.365,00000 VND
1000 MOP3.100.730,00000 VND
2000 MOP6.201.460,00000 VND
5000 MOP15.503.650,00000 VND
10000 MOP31.007.300,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makau Patakası
1 VND0,00032 MOP
5 VND0,00161 MOP
10 VND0,00323 MOP
20 VND0,00645 MOP
50 VND0,01613 MOP
100 VND0,03225 MOP
250 VND0,08063 MOP
500 VND0,16125 MOP
1000 VND0,32250 MOP
2000 VND0,64501 MOP
5000 VND1,61252 MOP
10000 VND3,22504 MOP