1 угандийский шиллинг в польские злотые

Сконвертируйте UGX в PLN по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = zł0,001104 PLN

Среднерыночный курс в 07:15
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График изменения обменного курса UGX к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 UGX в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0011
Низкий0,00110,0010
В среднем0,00110,0011
Изменение3.17%5.51%
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Соотношение 1 UGX к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UGX к PLN составил 0,0011, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса UGX к PLN в процентном соотношении составило 3.17.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к PLN составил 0,0011, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0011. Изменение курса UGX к PLN в процентном соотношении составило 5.51.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3841 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6091 117,350,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4261 816,921,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5111 276,121,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Польский злотый
1 UGX0,00110 PLN
5 UGX0,00552 PLN
10 UGX0,01104 PLN
20 UGX0,02208 PLN
50 UGX0,05519 PLN
100 UGX0,11039 PLN
250 UGX0,27597 PLN
500 UGX0,55195 PLN
1000 UGX1,10389 PLN
2000 UGX2,20778 PLN
5000 UGX5,51945 PLN
10000 UGX11,03890 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Угандийский шиллинг
1 PLN905,88400 UGX
5 PLN4 529,42000 UGX
10 PLN9 058,84000 UGX
20 PLN18 117,68000 UGX
50 PLN45 294,20000 UGX
100 PLN90 588,40000 UGX
250 PLN226 471,00000 UGX
500 PLN452 942,00000 UGX
1000 PLN905 884,00000 UGX
2000 PLN1 811 768,00000 UGX
5000 PLN4 529 420,00000 UGX
10000 PLN9 058 840,00000 UGX