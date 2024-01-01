500 угандийских шиллингов в польские злотые

Сконвертируйте UGX в PLN по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = zł0,001104 PLN

Среднерыночный курс в 07:16
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к PLN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PLN
1 UGX в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0011
Низкий0,00110,0010
В среднем0,00110,0011
Изменение3.18%5.52%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UGX к PLN составил 0,0011, а минимальный — 0,0011. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса UGX к PLN в процентном соотношении составило 3.18.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к PLN составил 0,0011, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0011. Изменение курса UGX к PLN в процентном соотношении составило 5.52.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к PLN

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77584,3811 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6111 117,430,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4181 816,831,491
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5041 276,031,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Польский злотый
1 UGX0,00110 PLN
5 UGX0,00552 PLN
10 UGX0,01104 PLN
20 UGX0,02208 PLN
50 UGX0,05520 PLN
100 UGX0,11040 PLN
250 UGX0,27601 PLN
500 UGX0,55201 PLN
1000 UGX1,10402 PLN
2000 UGX2,20804 PLN
5000 UGX5,52010 PLN
10000 UGX11,04020 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Угандийский шиллинг
1 PLN905,78300 UGX
5 PLN4 528,91500 UGX
10 PLN9 057,83000 UGX
20 PLN18 115,66000 UGX
50 PLN45 289,15000 UGX
100 PLN90 578,30000 UGX
250 PLN226 445,75000 UGX
500 PLN452 891,50000 UGX
1000 PLN905 783,00000 UGX
2000 PLN1 811 566,00000 UGX
5000 PLN4 528 915,00000 UGX
10000 PLN9 057 830,00000 UGX