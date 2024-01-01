50 угандийских шиллингов в маврикийские рупии

Сконвертируйте UGX в MUR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₨0,01273 MUR

Среднерыночный курс в 06:49
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График изменения обменного курса UGX к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 UGX в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01270,0127
Низкий0,01250,0123
В среднем0,01260,0125
Изменение1.29%2.15%
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Соотношение 1 UGX к MUR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к MUR составил 0,0127, а минимальный — 0,0125. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0126. Изменение курса UGX к MUR в процентном соотношении составило 1.29.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к MUR составил 0,0127, а минимальный — 0,0123. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0125. Изменение курса UGX к MUR в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3771 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6341 117,940,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4391 817,341,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,4961 275,931,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Маврикийская рупия
1 UGX0,01273 MUR
5 UGX0,06366 MUR
10 UGX0,12732 MUR
20 UGX0,25463 MUR
50 UGX0,63659 MUR
100 UGX1,27317 MUR
250 UGX3,18293 MUR
500 UGX6,36585 MUR
1000 UGX12,73170 MUR
2000 UGX25,46340 MUR
5000 UGX63,65850 MUR
10000 UGX127,31700 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Угандийский шиллинг
1 MUR78,54430 UGX
5 MUR392,72150 UGX
10 MUR785,44300 UGX
20 MUR1 570,88600 UGX
50 MUR3 927,21500 UGX
100 MUR7 854,43000 UGX
250 MUR19 636,07500 UGX
500 MUR39 272,15000 UGX
1000 MUR78 544,30000 UGX
2000 MUR157 088,60000 UGX
5000 MUR392 721,50000 UGX
10000 MUR785 443,00000 UGX