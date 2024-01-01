1 тысяча маврикийских рупий в угандийские шиллинги

Сконвертируйте MUR в UGX по реальному обменному курсу

1 000 mur
79 076 ugx

₨1,000 MUR = Ush79,08 UGX

Среднерыночный курс в 20:43
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1 MUR в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий79,401983,0724
Низкий75,355975,3559
В среднем77,672979,6879
Изменить1.00%-1.59%
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Соотношение 1 MUR к UGX

За последние 30 дней максимальный курс MUR к UGX составил 79,4019, а минимальный — 75,3559. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 77,6729. Изменение курса MUR к UGX в процентном соотношении составило 1.00.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к UGX составил 83,0724, а минимальный — 75,3559. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 79,6879. Изменение курса MUR к UGX в процентном соотношении составило -1.59.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Угандийский шиллинг
1 MUR79,07620 UGX
5 MUR395,38100 UGX
10 MUR790,76200 UGX
20 MUR1 581,52400 UGX
50 MUR3 953,81000 UGX
100 MUR7 907,62000 UGX
250 MUR19 769,05000 UGX
500 MUR39 538,10000 UGX
1000 MUR79 076,20000 UGX
2000 MUR158 152,40000 UGX
5000 MUR395 381,00000 UGX
10000 MUR790 762,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Маврикийская рупия
1 UGX0,01265 MUR
5 UGX0,06323 MUR
10 UGX0,12646 MUR
20 UGX0,25292 MUR
50 UGX0,63230 MUR
100 UGX1,26460 MUR
250 UGX3,16150 MUR
500 UGX6,32300 MUR
1000 UGX12,64600 MUR
2000 UGX25,29200 MUR
5000 UGX63,23000 MUR
10000 UGX126,46000 MUR