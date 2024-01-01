2 000 угандийских шиллингов в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте UGX в CVE по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Esc0,02820 CVE

Среднерыночный курс в 05:40
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График изменения обменного курса UGX к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 UGX в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02820,0282
Низкий0,02760,0267
В среднем0,02790,0273
Изменение2.16%4.24%
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Соотношение 1 UGX к CVE

За последние 30 дней максимальный курс UGX к CVE составил 0,0282, а минимальный — 0,0276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0279. Изменение курса UGX к CVE в процентном соотношении составило 2.16.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к CVE составил 0,0282, а минимальный — 0,0267. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0273. Изменение курса UGX к CVE в процентном соотношении составило 4.24.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9341,3290,77584,3861 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6321 117,770,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,3991 816,331,491
1 SGD0,7531,1420,70310,58363,5081 276,031,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Эскудо Кабо-Верде
1 UGX0,02820 CVE
5 UGX0,14102 CVE
10 UGX0,28204 CVE
20 UGX0,56408 CVE
50 UGX1,41019 CVE
100 UGX2,82038 CVE
250 UGX7,05095 CVE
500 UGX14,10190 CVE
1000 UGX28,20380 CVE
2000 UGX56,40760 CVE
5000 UGX141,01900 CVE
10000 UGX282,03800 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Угандийский шиллинг
1 CVE35,45620 UGX
5 CVE177,28100 UGX
10 CVE354,56200 UGX
20 CVE709,12400 UGX
50 CVE1 772,81000 UGX
100 CVE3 545,62000 UGX
250 CVE8 864,05000 UGX
500 CVE17 728,10000 UGX
1000 CVE35 456,20000 UGX
2000 CVE70 912,40000 UGX
5000 CVE177 281,00000 UGX
10000 CVE354 562,00000 UGX