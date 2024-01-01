10 тысяч филиппинских песо в оманские риалы

Сконвертируйте PHP в OMR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ر.ع.0,006586 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 PHP в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00670,0069
Низкий0,00650,0065
В среднем0,00660,0068
Изменение-2.05%-1.98%
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Соотношение 1 PHP к OMR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к OMR составил 0,0067, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0066. Изменение курса PHP к OMR в процентном соотношении составило -2.05.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к OMR составил 0,0069, а минимальный — 0,0065. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0068. Изменение курса PHP к OMR в процентном соотношении составило -1.98.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Оманский риал
1 PHP0,00659 OMR
5 PHP0,03293 OMR
10 PHP0,06586 OMR
20 PHP0,13171 OMR
50 PHP0,32929 OMR
100 PHP0,65857 OMR
250 PHP1,64643 OMR
500 PHP3,29287 OMR
1000 PHP6,58574 OMR
2000 PHP13,17148 OMR
5000 PHP32,92870 OMR
10000 PHP65,85740 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Филиппинский песо
1 OMR151,84300 PHP
5 OMR759,21500 PHP
10 OMR1 518,43000 PHP
20 OMR3 036,86000 PHP
50 OMR7 592,15000 PHP
100 OMR15 184,30000 PHP
250 OMR37 960,75000 PHP
500 OMR75 921,50000 PHP
1000 OMR151 843,00000 PHP
2000 OMR303 686,00000 PHP
5000 OMR759 215,00000 PHP
10000 OMR1 518 430,00000 PHP