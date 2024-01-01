1 филиппинское песо в брунейские доллары

Сконвертируйте PHP в BND по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = B$0,02267 BND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к BND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BND
1 PHP в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02280,0233
Низкий0,02250,0225
В среднем0,02270,0230
Изменение-0.55%-1.90%
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Соотношение 1 PHP к BND

За последние 30 дней максимальный курс PHP к BND составил 0,0228, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0227. Изменение курса PHP к BND в процентном соотношении составило -0.55.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к BND составил 0,0233, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0230. Изменение курса PHP к BND в процентном соотношении составило -1.90.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Брунейский доллар
1 PHP0,02267 BND
5 PHP0,11334 BND
10 PHP0,22667 BND
20 PHP0,45335 BND
50 PHP1,13337 BND
100 PHP2,26674 BND
250 PHP5,66685 BND
500 PHP11,33370 BND
1000 PHP22,66740 BND
2000 PHP45,33480 BND
5000 PHP113,33700 BND
10000 PHP226,67400 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Филиппинский песо
1 BND44,11620 PHP
5 BND220,58100 PHP
10 BND441,16200 PHP
20 BND882,32400 PHP
50 BND2 205,81000 PHP
100 BND4 411,62000 PHP
250 BND11 029,05000 PHP
500 BND22 058,10000 PHP
1000 BND44 116,20000 PHP
2000 BND88 232,40000 PHP
5000 BND220 581,00000 PHP
10000 BND441 162,00000 PHP