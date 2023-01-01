1 بيزو فلبيني إلى دولار بروني

تحويل PHP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٢ bnd

1.00000 PHP = 0.02419 BND

Mid-market exchange rate at 23:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.073389.24491.465911.647050.96518.7559
1GBP1.1532711.23775102.9191.690521.899411.1129121.6297
1USD0.93170.807918183.151.36581.534570.8991517.475
1INR0.01120510.009716390.012026510.01642570.01845540.01081360.210162

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار بروني
1 PHP0.02419 BND
5 PHP0.12097 BND
10 PHP0.24195 BND
20 PHP0.48389 BND
50 PHP1.20972 BND
100 PHP2.41945 BND
250 PHP6.04863 BND
500 PHP12.09725 BND
1000 PHP24.19450 BND
2000 PHP48.38900 BND
5000 PHP120.97250 BND
10000 PHP241.94500 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Philippine Peso
1 BND41.33180 PHP
5 BND206.65900 PHP
10 BND413.31800 PHP
20 BND826.63600 PHP
50 BND2066.59000 PHP
100 BND4133.18000 PHP
250 BND10332.95000 PHP
500 BND20665.90000 PHP
1000 BND41331.80000 PHP
2000 BND82663.60000 PHP
5000 BND206659.00000 PHP
10000 BND413318.00000 PHP