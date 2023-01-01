5 بيزو فلبيني إلى دولار بروني

تحويل PHP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫١٢ bnd

1.00000 PHP = 0.02418 BND

Mid-market exchange rate at 23:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.073289.23661.465881.647020.9649518.7545
1GBP1.1532711.23765102.9111.690511.89941.1128521.6283
1USD0.93180.807983183.151.36591.534680.8991517.4753
1INR0.01120620.009717170.012026510.01642690.01845680.01081360.210166

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار بروني
1 PHP0.02418 BND
5 PHP0.12090 BND
10 PHP0.24179 BND
20 PHP0.48358 BND
50 PHP1.20896 BND
100 PHP2.41791 BND
250 PHP6.04477 BND
500 PHP12.08955 BND
1000 PHP24.17910 BND
2000 PHP48.35820 BND
5000 PHP120.89550 BND
10000 PHP241.79100 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Philippine Peso
1 BND41.35810 PHP
5 BND206.79050 PHP
10 BND413.58100 PHP
20 BND827.16200 PHP
50 BND2067.90500 PHP
100 BND4135.81000 PHP
250 BND10339.52500 PHP
500 BND20679.05000 PHP
1000 BND41358.10000 PHP
2000 BND82716.20000 PHP
5000 BND206790.50000 PHP
10000 BND413581.00000 PHP