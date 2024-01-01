250 филиппинских песо в болгарские левы

Сконвертируйте PHP в BGN по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = лв0,03121 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к BGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 PHP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03140,0316
Низкий0,03060,0306
В среднем0,03110,0313
Изменение-0.10%-0.02%
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Соотношение 1 PHP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс PHP к BGN составил 0,0314, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0311. Изменение курса PHP к BGN в процентном соотношении составило -0.10.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к BGN составил 0,0316, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0313. Изменение курса PHP к BGN в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

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PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

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PHP в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Болгарский Лев
1 PHP0,03121 BGN
5 PHP0,15603 BGN
10 PHP0,31206 BGN
20 PHP0,62412 BGN
50 PHP1,56029 BGN
100 PHP3,12058 BGN
250 PHP7,80145 BGN
500 PHP15,60290 BGN
1000 PHP31,20580 BGN
2000 PHP62,41160 BGN
5000 PHP156,02900 BGN
10000 PHP312,05800 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Филиппинский песо
1 BGN32,04530 PHP
5 BGN160,22650 PHP
10 BGN320,45300 PHP
20 BGN640,90600 PHP
50 BGN1 602,26500 PHP
100 BGN3 204,53000 PHP
250 BGN8 011,32500 PHP
500 BGN16 022,65000 PHP
1000 BGN32 045,30000 PHP
2000 BGN64 090,60000 PHP
5000 BGN160 226,50000 PHP
10000 BGN320 453,00000 PHP