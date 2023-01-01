Мальдивские руфии в дирхамы оаэ

Сконвертируйте MVR в AED по реальному обменному курсу

1 000 mvr
237,57 aed

1.00000 MVR = 0.23757 AED

Среднерыночный курс в 0:18 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MVR к AED

1 мин. назад 1 MVR → 0 AED
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.07689.15741.45821.674320.958918.5438
1GBP1.1613111.2495103.5341.693321.944291.1135821.5339
1USD0.929350.80032182.861.35521.556060.891217.234
1INR0.01121610.00965870.012068510.01635530.01877940.01075550.207989

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мальдивская руфия

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Мальдивская руфия / Дирхам ОАЭ
1 MVR0.23757 AED
5 MVR1.18784 AED
10 MVR2.37568 AED
20 MVR4.75136 AED
50 MVR11.87840 AED
100 MVR23.75680 AED
250 MVR59.39200 AED
500 MVR118.78400 AED
1000 MVR237.56800 AED
2000 MVR475.13600 AED
5000 MVR1187.84000 AED
10000 MVR2375.68000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мальдивская руфия
1 AED4.20932 MVR
5 AED21.04660 MVR
10 AED42.09320 MVR
20 AED84.18640 MVR
50 AED210.46600 MVR
100 AED420.93200 MVR
250 AED1052.33000 MVR
500 AED2104.66000 MVR
1000 AED4209.32000 MVR
2000 AED8418.64000 MVR
5000 AED21046.60000 MVR
10000 AED42093.20000 MVR