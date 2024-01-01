2 000 дирхамов ОАЭ в мальдивские руфии

Сконвертируйте AED в MVR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = MVR4,198 MVR

Среднерыночный курс в 17:59
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График изменения обменного курса AED к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 AED в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,20484,2048
Низкий4,13894,1389
В среднем4,17964,1751
Изменение0.05%1.32%
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Соотношение 1 AED к MVR

За последние 30 дней максимальный курс AED к MVR составил 4,2048, а минимальный — 4,1389. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,1796. Изменение курса AED к MVR в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс AED к MVR составил 4,2048, а минимальный — 4,1389. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1751. Изменение курса AED к MVR в процентном соотношении составило 1.32.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мальдивская руфия
1 AED4,19774 MVR
5 AED20,98870 MVR
10 AED41,97740 MVR
20 AED83,95480 MVR
50 AED209,88700 MVR
100 AED419,77400 MVR
250 AED1 049,43500 MVR
500 AED2 098,87000 MVR
1000 AED4 197,74000 MVR
2000 AED8 395,48000 MVR
5000 AED20 988,70000 MVR
10000 AED41 977,40000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Дирхам ОАЭ
1 MVR0,23822 AED
5 MVR1,19112 AED
10 MVR2,38223 AED
20 MVR4,76446 AED
50 MVR11,91115 AED
100 MVR23,82230 AED
250 MVR59,55575 AED
500 MVR119,11150 AED
1000 MVR238,22300 AED
2000 MVR476,44600 AED
5000 MVR1 191,11500 AED
10000 MVR2 382,23000 AED