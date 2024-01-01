Maldivler rufiyaasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MVR → AED çevirin

1.000 mvr
241,60 aed

1.00000 MVR = 0.24160 AED

13:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96990.92891.53411.351950.79589383.03381.3454
1 ZAR0.052715110.04896670.080870.07126820.04195564.377130.0709229
1 EUR1.0765520.42211.651531.455440.8568389.391.44839
1 AUD0.6518512.36550.60549910.8812690.51880354.12560.876999

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MVR0.24160 AED
5 MVR1.20798 AED
10 MVR2.41595 AED
20 MVR4.83190 AED
50 MVR12.07975 AED
100 MVR24.15950 AED
250 MVR60.39875 AED
500 MVR120.79750 AED
1000 MVR241.59500 AED
2000 MVR483.19000 AED
5000 MVR1207.97500 AED
10000 MVR2415.95000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 AED4.13916 MVR
5 AED20.69580 MVR
10 AED41.39160 MVR
20 AED82.78320 MVR
50 AED206.95800 MVR
100 AED413.91600 MVR
250 AED1034.79000 MVR
500 AED2069.58000 MVR
1000 AED4139.16000 MVR
2000 AED8278.32000 MVR
5000 AED20695.80000 MVR
10000 AED41391.60000 MVR