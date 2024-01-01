500 Maldivler rufiyaasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MVR → AED çevirin

500 mvr
119,11 aed

1.00000 MVR = 0.23821 AED

04:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96630.929351.535041.348350.79488183.02011.34665
1 ZAR0.052725110.0490010.0809350.07109190.04191024.377240.0710023
1 EUR1.07620.407711.65171.450820.85528589.32961.449
1 AUD0.6514512.35560.60543710.8783830.51782554.08340.877275

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MVR0.23821 AED
5 MVR1.19107 AED
10 MVR2.38214 AED
20 MVR4.76428 AED
50 MVR11.91070 AED
100 MVR23.82140 AED
250 MVR59.55350 AED
500 MVR119.10700 AED
1000 MVR238.21400 AED
2000 MVR476.42800 AED
5000 MVR1191.07000 AED
10000 MVR2382.14000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 AED4.19791 MVR
5 AED20.98955 MVR
10 AED41.97910 MVR
20 AED83.95820 MVR
50 AED209.89550 MVR
100 AED419.79100 MVR
250 AED1049.47750 MVR
500 AED2098.95500 MVR
1000 AED4197.91000 MVR
2000 AED8395.82000 MVR
5000 AED20989.55000 MVR
10000 AED41979.10000 MVR