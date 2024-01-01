10 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile AED → MVR çevirin

10 aed
41,99 mvr

1,000 AED = 4,199 MVR

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Maldivler Rufiyaası
1 AED4,19911 MVR
5 AED20,99555 MVR
10 AED41,99110 MVR
20 AED83,98220 MVR
50 AED209,95550 MVR
100 AED419,91100 MVR
250 AED1.049,77750 MVR
500 AED2.099,55500 MVR
1000 AED4.199,11000 MVR
2000 AED8.398,22000 MVR
5000 AED20.995,55000 MVR
10000 AED41.991,10000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MVR0,23815 AED
5 MVR1,19073 AED
10 MVR2,38146 AED
20 MVR4,76292 AED
50 MVR11,90730 AED
100 MVR23,81460 AED
250 MVR59,53650 AED
500 MVR119,07300 AED
1000 MVR238,14600 AED
2000 MVR476,29200 AED
5000 MVR1.190,73000 AED
10000 MVR2.381,46000 AED