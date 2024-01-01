20 мальдивских руфий в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте MVR в AED по реальному обменному курсу

20 mvr
4,83 aed

MVR1,000 MVR = د.إ0,2416 AED

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24180,2436
Низкий0,23800,2380
В среднем0,24050,2400
Изменить1.44%0.17%
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Соотношение 1 MVR к AED

За последние 30 дней максимальный курс MVR к AED составил 0,2418, а минимальный — 0,2380. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2405. Изменение курса MVR к AED в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к AED составил 0,2436, а минимальный — 0,2380. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2400. Изменение курса MVR к AED в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Дирхам ОАЭ
1 MVR0,24161 AED
5 MVR1,20803 AED
10 MVR2,41605 AED
20 MVR4,83210 AED
50 MVR12,08025 AED
100 MVR24,16050 AED
250 MVR60,40125 AED
500 MVR120,80250 AED
1000 MVR241,60500 AED
2000 MVR483,21000 AED
5000 MVR1 208,02500 AED
10000 MVR2 416,05000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Мальдивская руфия
1 AED4,13899 MVR
5 AED20,69495 MVR
10 AED41,38990 MVR
20 AED82,77980 MVR
50 AED206,94950 MVR
100 AED413,89900 MVR
250 AED1 034,74750 MVR
500 AED2 069,49500 MVR
1000 AED4 138,99000 MVR
2000 AED8 277,98000 MVR
5000 AED20 694,95000 MVR
10000 AED41 389,90000 MVR