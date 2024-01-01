20 000 южнокорейских вон в исландские кроны
Сконвертируйте KRW в ISK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса KRW к ISK
1 KRW = 0,09924 ISK
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 KRW в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1013
|0,1038
|Низкий
|0,0986
|0,0986
|В среднем
|0,0999
|0,1016
|Изменение
|-2.03%
|-1.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 KRW к ISK
За последние 30 дней максимальный курс KRW к ISK составил 0,1013, а минимальный — 0,0986. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0999. Изменение курса KRW к ISK в процентном соотношении составило -2.03.
За последние 90 дней максимальный курс KRW к ISK составил 0,1038, а минимальный — 0,0986. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1016. Изменение курса KRW к ISK в процентном соотношении составило -1.62.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из южнокорейских вон в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KRW из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KRW в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Южно-Корейский вон / Исландская крона
|1 KRW
|0,09924 ISK
|5 KRW
|0,49619 ISK
|10 KRW
|0,99238 ISK
|20 KRW
|1,98476 ISK
|50 KRW
|4,96191 ISK
|100 KRW
|9,92382 ISK
|250 KRW
|24,80955 ISK
|500 KRW
|49,61910 ISK
|1000 KRW
|99,23820 ISK
|2000 KRW
|198,47640 ISK
|5000 KRW
|496,19100 ISK
|10000 KRW
|992,38200 ISK
|20000 KRW
|1 984,76400 ISK
|30000 KRW
|2 977,14600 ISK
|40000 KRW
|3 969,52800 ISK
|50000 KRW
|4 961,91000 ISK
|Обменные курсы Исландская крона / Южно-Корейский вон
|1 ISK
|10,07680 KRW
|5 ISK
|50,38400 KRW
|10 ISK
|100,76800 KRW
|20 ISK
|201,53600 KRW
|50 ISK
|503,84000 KRW
|100 ISK
|1 007,68000 KRW
|250 ISK
|2 519,20000 KRW
|500 ISK
|5 038,40000 KRW
|1000 ISK
|10 076,80000 KRW
|2000 ISK
|20 153,60000 KRW
|5000 ISK
|50 384,00000 KRW
|10000 ISK
|100 768,00000 KRW