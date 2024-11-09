1 тысяча японских иен в норвежские кроны

Сконвертируйте JPY в NOK по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = kr0,07208 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 JPY в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07310,0762
Низкий0,07100,0710
В среднем0,07220,0729
Изменение-0.15%-2.01%
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Соотношение 1 JPY к NOK

За последние 30 дней максимальный курс JPY к NOK составил 0,0731, а минимальный — 0,0710. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0722. Изменение курса JPY к NOK в процентном соотношении составило -0.15.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к NOK составил 0,0762, а минимальный — 0,0710. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0729. Изменение курса JPY к NOK в процентном соотношении составило -2.01.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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JPY в GBP

JPY в EUR

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JPY в CAD

JPY в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Норвежская крона
100 JPY7,20831 NOK
1000 JPY72,08310 NOK
1500 JPY108,12465 NOK
2000 JPY144,16620 NOK
3000 JPY216,24930 NOK
5000 JPY360,41550 NOK
5400 JPY389,24874 NOK
10000 JPY720,83100 NOK
15000 JPY1 081,24650 NOK
20000 JPY1 441,66200 NOK
25000 JPY1 802,07750 NOK
30000 JPY2 162,49300 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Японская иена
1 NOK13,87290 JPY
5 NOK69,36450 JPY
10 NOK138,72900 JPY
20 NOK277,45800 JPY
50 NOK693,64500 JPY
100 NOK1 387,29000 JPY
250 NOK3 468,22500 JPY
500 NOK6 936,45000 JPY
1000 NOK13 872,90000 JPY
2000 NOK27 745,80000 JPY
5000 NOK69 364,50000 JPY
10000 NOK138 729,00000 JPY