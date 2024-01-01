10 тысяч японских иен в гамбийские даласи

Сконвертируйте JPY в GMD по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = D0,4607 GMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 JPY в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47090,4952
Низкий0,45520,4552
В среднем0,46320,4750
Изменение-1.53%-2.32%
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Соотношение 1 JPY к GMD

За последние 30 дней максимальный курс JPY к GMD составил 0,4709, а минимальный — 0,4552. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4632. Изменение курса JPY к GMD в процентном соотношении составило -1.53.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к GMD составил 0,4952, а минимальный — 0,4552. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4750. Изменение курса JPY к GMD в процентном соотношении составило -2.32.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Гамбийский даласи
100 JPY46,06980 GMD
1000 JPY460,69800 GMD
1500 JPY691,04700 GMD
2000 JPY921,39600 GMD
3000 JPY1 382,09400 GMD
5000 JPY2 303,49000 GMD
5400 JPY2 487,76920 GMD
10000 JPY4 606,98000 GMD
15000 JPY6 910,47000 GMD
20000 JPY9 213,96000 GMD
25000 JPY11 517,45000 GMD
30000 JPY13 820,94000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Японская иена
1 GMD2,17062 JPY
5 GMD10,85310 JPY
10 GMD21,70620 JPY
20 GMD43,41240 JPY
50 GMD108,53100 JPY
100 GMD217,06200 JPY
250 GMD542,65500 JPY
500 GMD1 085,31000 JPY
1000 GMD2 170,62000 JPY
2000 GMD4 341,24000 JPY
5000 GMD10 853,10000 JPY
10000 GMD21 706,20000 JPY