История обменного курса японская иена–гамбийские даласи

Обменный курс японские иены/гамбийские даласи сейчас составляет 0,461, отражая изменение в размере 0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,469, и минимумом, равным 0,452, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.566%.