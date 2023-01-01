متكال موزمبيقي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MZN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٥٧٢٫٩١ uah

1.00000 MZN = 0.57291 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.66150.9645518.3636
1GBP1.15311.2291102.1711.65641.915531.1121321.1712
1USD0.9380.813603183.1271.347651.558480.9047517.225
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621190.01874820.01088390.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / هريفنيا الأوكرانية
1 MZN0.57291 UAH
5 MZN2.86453 UAH
10 MZN5.72906 UAH
20 MZN11.45812 UAH
50 MZN28.64530 UAH
100 MZN57.29060 UAH
250 MZN143.22650 UAH
500 MZN286.45300 UAH
1000 MZN572.90600 UAH
2000 MZN1145.81200 UAH
5000 MZN2864.53000 UAH
10000 MZN5729.06000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ميثامبيكان
1 UAH1.74549 MZN
5 UAH8.72745 MZN
10 UAH17.45490 MZN
20 UAH34.90980 MZN
50 UAH87.27450 MZN
100 UAH174.54900 MZN
250 UAH436.37250 MZN
500 UAH872.74500 MZN
1000 UAH1745.49000 MZN
2000 UAH3490.98000 MZN
5000 UAH8727.45000 MZN
10000 UAH17454.90000 MZN