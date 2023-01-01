متكال موزمبيقي إلى دولار سنغافوري

تحويل MZN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
٢١٫٤١ sgd

1.00000 MZN = 0.02141 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:15 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MZN إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.9645518.3633
1GBP1.15311.22915102.1761.656461.915761.1121321.1717
1USD0.9380.81357183.1271.347651.55860.9047517.2247
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621190.01874970.01088390.207209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for موزمبيقي ميتاليك

MZN إلى USD

MZN إلى EUR

MZN إلى GBP

MZN إلى INR

MZN إلى JPY

MZN إلى RUB

MZN إلى AUD

MZN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار سنغافورة
1 MZN0.02141 SGD
5 MZN0.10706 SGD
10 MZN0.21412 SGD
20 MZN0.42825 SGD
50 MZN1.07061 SGD
100 MZN2.14123 SGD
250 MZN5.35307 SGD
500 MZN10.70615 SGD
1000 MZN21.41230 SGD
2000 MZN42.82460 SGD
5000 MZN107.06150 SGD
10000 MZN214.12300 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ميثامبيكان
1 SGD46.70200 MZN
5 SGD233.51000 MZN
10 SGD467.02000 MZN
20 SGD934.04000 MZN
50 SGD2335.10000 MZN
100 SGD4670.20000 MZN
250 SGD11675.50000 MZN
500 SGD23351.00000 MZN
1000 SGD46702.00000 MZN
2000 SGD93404.00000 MZN
5000 SGD233510.00000 MZN
10000 SGD467020.00000 MZN