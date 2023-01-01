Мозамбикские метикалы в сингапурские доллары

Сконвертируйте MZN в SGD по реальному обменному курсу

1 000 mzn
21,32 sgd

1.00000 MZN = 0.02132 SGD

Среднерыночный курс в 1:19 UTC
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График изменения обменного курса MZN к SGD

1 мин. назад 1 MZN → 0 SGD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.076489.20291.458521.674810.959118.5514
1GBP1.1613111.2501103.5981.693891.945081.1138121.5451
1USD0.929050.799936182.87151.3551.555940.89117.2347
1INR0.01121040.009652730.012066910.01635060.01877530.01075160.207969

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мозамбикский метикал

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Обменные курсы Мозамбикский метикал / Сингапурский доллар
1 MZN0.02132 SGD
5 MZN0.10662 SGD
10 MZN0.21325 SGD
20 MZN0.42650 SGD
50 MZN1.06624 SGD
100 MZN2.13248 SGD
250 MZN5.33120 SGD
500 MZN10.66240 SGD
1000 MZN21.32480 SGD
2000 MZN42.64960 SGD
5000 MZN106.62400 SGD
10000 MZN213.24800 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Мозамбикский метикал
1 SGD46.89370 MZN
5 SGD234.46850 MZN
10 SGD468.93700 MZN
20 SGD937.87400 MZN
50 SGD2344.68500 MZN
100 SGD4689.37000 MZN
250 SGD11723.42500 MZN
500 SGD23446.85000 MZN
1000 SGD46893.70000 MZN
2000 SGD93787.40000 MZN
5000 SGD234468.50000 MZN
10000 SGD468937.00000 MZN