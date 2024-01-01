500 мозамбикских метикалов в сингапурские доллары
Сконвертируйте MZN в SGD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0214
|0,0214
|Низкий
|0,0210
|0,0210
|В среднем
|0,0212
|0,0212
|Изменить
|-0.98%
|-1.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к SGD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к SGD составил 0,0214, а минимальный — 0,0210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0212. Изменение курса MZN к SGD в процентном соотношении составило -0.98.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к SGD составил 0,0214, а минимальный — 0,0210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0212. Изменение курса MZN к SGD в процентном соотношении составило -1.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Мозамбикский метикал
|1 SGD
|47,43910 MZN
|5 SGD
|237,19550 MZN
|10 SGD
|474,39100 MZN
|20 SGD
|948,78200 MZN
|50 SGD
|2 371,95500 MZN
|100 SGD
|4 743,91000 MZN
|250 SGD
|11 859,77500 MZN
|500 SGD
|23 719,55000 MZN
|1000 SGD
|47 439,10000 MZN
|2000 SGD
|94 878,20000 MZN
|5000 SGD
|237 195,50000 MZN
|10000 SGD
|474 391,00000 MZN