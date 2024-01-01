2 000 мозамбикских метикалов в сингапурские доллары

Сконвертируйте MZN в SGD по реальному обменному курсу

2 000 mzn
42,16 sgd

MT1,000 MZN = S$0,02108 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02140,0214
Низкий0,02100,0210
В среднем0,02120,0212
Изменить-0.98%-1.00%
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Соотношение 1 MZN к SGD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к SGD составил 0,0214, а минимальный — 0,0210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0212. Изменение курса MZN к SGD в процентном соотношении составило -0.98.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к SGD составил 0,0214, а минимальный — 0,0210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0212. Изменение курса MZN к SGD в процентном соотношении составило -1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Сингапурский доллар
1 MZN0,02108 SGD
5 MZN0,10540 SGD
10 MZN0,21080 SGD
20 MZN0,42159 SGD
50 MZN1,05399 SGD
100 MZN2,10797 SGD
250 MZN5,26993 SGD
500 MZN10,53985 SGD
1000 MZN21,07970 SGD
2000 MZN42,15940 SGD
5000 MZN105,39850 SGD
10000 MZN210,79700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Мозамбикский метикал
1 SGD47,43910 MZN
5 SGD237,19550 MZN
10 SGD474,39100 MZN
20 SGD948,78200 MZN
50 SGD2 371,95500 MZN
100 SGD4 743,91000 MZN
250 SGD11 859,77500 MZN
500 SGD23 719,55000 MZN
1000 SGD47 439,10000 MZN
2000 SGD94 878,20000 MZN
5000 SGD237 195,50000 MZN
10000 SGD474 391,00000 MZN