5 сингапурских долларов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте SGD в MZN по реальному обменному курсу

5 sgd
237.67 mzn

1.00000 SGD = 47.53380 MZN

Среднерыночный курс в 09:18
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0743589.22731.45291.652080.93560518.3495
1 GBP1.1689311.25575104.2931.698211.931031.0936521.4477
1 USD0.930850.796337183.05241.352351.537750.8708517.0796
1 INR0.01120730.009588370.012040610.01628310.01851540.01048550.205648

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Мозамбикский метикал
1 SGD47.53380 MZN
5 SGD237.66900 MZN
10 SGD475.33800 MZN
20 SGD950.67600 MZN
50 SGD2376.69000 MZN
100 SGD4753.38000 MZN
250 SGD11883.45000 MZN
500 SGD23766.90000 MZN
1000 SGD47533.80000 MZN
2000 SGD95067.60000 MZN
5000 SGD237669.00000 MZN
10000 SGD475338.00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Сингапурский доллар
1 MZN0.02104 SGD
5 MZN0.10519 SGD
10 MZN0.21038 SGD
20 MZN0.42075 SGD
50 MZN1.05188 SGD
100 MZN2.10376 SGD
250 MZN5.25940 SGD
500 MZN10.51880 SGD
1000 MZN21.03760 SGD
2000 MZN42.07520 SGD
5000 MZN105.18800 SGD
10000 MZN210.37600 SGD