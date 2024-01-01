500 متكال موزمبيقي إلى دولار سنغافوري

تحويل MZN إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

500 mzn
10.49 sgd

1.00000 MZN = 0.02099 SGD

Mid-market exchange rate at 01:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564051.0840589.82031.470131.661760.95799518.4437
1 GBP1.1676711.26575104.8751.716551.940291.1186221.5351
1 USD0.92250.790045182.85621.356151.532920.8837517.0137
1 INR0.01113330.009535140.012069110.01636750.0185010.01066610.20534

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار سنغافورة
1 MZN0.02099 SGD
5 MZN0.10493 SGD
10 MZN0.20987 SGD
20 MZN0.41974 SGD
50 MZN1.04934 SGD
100 MZN2.09868 SGD
250 MZN5.24670 SGD
500 MZN10.49340 SGD
1000 MZN20.98680 SGD
2000 MZN41.97360 SGD
5000 MZN104.93400 SGD
10000 MZN209.86800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ميثامبيكان
1 SGD47.64900 MZN
5 SGD238.24500 MZN
10 SGD476.49000 MZN
20 SGD952.98000 MZN
50 SGD2382.45000 MZN
100 SGD4764.90000 MZN
250 SGD11912.25000 MZN
500 SGD23824.50000 MZN
1000 SGD47649.00000 MZN
2000 SGD95298.00000 MZN
5000 SGD238245.00000 MZN
10000 SGD476490.00000 MZN