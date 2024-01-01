Mozambik metikalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MZN → SGD çevirin

1.000 mzn
21,06 sgd

1.00000 MZN = 0.02106 SGD

14:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.077989.47941.455221.652840.9481318.3982
1 GBP1.1676911.25865104.4841.699241.931.1071221.4834
1 USD0.927750.794502183.01271.350051.533390.8796517.0686
1 INR0.01117580.009570850.012046310.01626320.01847170.01059660.205614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Singapur Doları
1 MZN0.02106 SGD
5 MZN0.10528 SGD
10 MZN0.21056 SGD
20 MZN0.42112 SGD
50 MZN1.05280 SGD
100 MZN2.10561 SGD
250 MZN5.26403 SGD
500 MZN10.52805 SGD
1000 MZN21.05610 SGD
2000 MZN42.11220 SGD
5000 MZN105.28050 SGD
10000 MZN210.56100 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Mozambik Metikali
1 SGD47.49230 MZN
5 SGD237.46150 MZN
10 SGD474.92300 MZN
20 SGD949.84600 MZN
50 SGD2374.61500 MZN
100 SGD4749.23000 MZN
250 SGD11873.07500 MZN
500 SGD23746.15000 MZN
1000 SGD47492.30000 MZN
2000 SGD94984.60000 MZN
5000 SGD237461.50000 MZN
10000 SGD474923.00000 MZN