باتاكا ماكاوية إلى شلن كيني

تحويل MOP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
18289 kes

1.00000 MOP = 18.28900 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 21:41 UTC
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MOP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.437171.66230.9641518.3692
1GBP1.153211.2293102.1881.65741.917041.1118621.1842
1USD0.938150.813471183.1271.348251.559450.904517.2327
1INR0.01128550.009785880.012029810.01621920.01875990.01088090.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / شلن كيني
1 MOP18.28900 KES
5 MOP91.44500 KES
10 MOP182.89000 KES
20 MOP365.78000 KES
50 MOP914.45000 KES
100 MOP1828.90000 KES
250 MOP4572.25000 KES
500 MOP9144.50000 KES
1000 MOP18289.00000 KES
2000 MOP36578.00000 KES
5000 MOP91445.00000 KES
10000 MOP182890.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Macanese Pataca
1 KES0.05468 MOP
5 KES0.27339 MOP
10 KES0.54678 MOP
20 KES1.09355 MOP
50 KES2.73389 MOP
100 KES5.46777 MOP
250 KES13.66943 MOP
500 KES27.33885 MOP
1000 KES54.67770 MOP
2000 KES109.35540 MOP
5000 KES273.38850 MOP
10000 KES546.77700 MOP