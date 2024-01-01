Makau patacasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MOP → KES çevirin

1.000 mop
18.338 kes

1.00000 MOP = 18.33760 KES

12:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.74722.60840.2169351.958560.3686320.253387
1 USD3.672911515.9883.03840.7967817.19361.353950.93065
1 NGN0.002422790.00065963910.05477540.0005255880.004745180.0008931190.000613903
1 INR0.04423130.012042618.256410.009595330.08662980.01630510.0112077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Kenya Şilini
1 MOP18.33760 KES
5 MOP91.68800 KES
10 MOP183.37600 KES
20 MOP366.75200 KES
50 MOP916.88000 KES
100 MOP1833.76000 KES
250 MOP4584.40000 KES
500 MOP9168.80000 KES
1000 MOP18337.60000 KES
2000 MOP36675.20000 KES
5000 MOP91688.00000 KES
10000 MOP183376.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Makau Patakası
1 KES0.05453 MOP
5 KES0.27266 MOP
10 KES0.54533 MOP
20 KES1.09066 MOP
50 KES2.72664 MOP
100 KES5.45328 MOP
250 KES13.63320 MOP
500 KES27.26640 MOP
1000 KES54.53280 MOP
2000 KES109.06560 MOP
5000 KES272.66400 MOP
10000 KES545.32800 MOP