باتاكا ماكاوية إلى ليف بلغاري

تحويل MOP إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
227.67 bgn

1.00000 MOP = 0.22767 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:35 UTC
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MOP إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.437051.661440.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657341.916141.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.34821.558720.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621860.01875110.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / لياف بلغاري
1 MOP0.22767 BGN
5 MOP1.13835 BGN
10 MOP2.27669 BGN
20 MOP4.55338 BGN
50 MOP11.38345 BGN
100 MOP22.76690 BGN
250 MOP56.91725 BGN
500 MOP113.83450 BGN
1000 MOP227.66900 BGN
2000 MOP455.33800 BGN
5000 MOP1138.34500 BGN
10000 MOP2276.69000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Macanese Pataca
1 BGN4.39234 MOP
5 BGN21.96170 MOP
10 BGN43.92340 MOP
20 BGN87.84680 MOP
50 BGN219.61700 MOP
100 BGN439.23400 MOP
250 BGN1098.08500 MOP
500 BGN2196.17000 MOP
1000 BGN4392.34000 MOP
2000 BGN8784.68000 MOP
5000 BGN21961.70000 MOP
10000 BGN43923.40000 MOP