باتاكا ماكاوية إلى دولار أسترالي

تحويل MOP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٩٣٫٤٢ aud

1.00000 MOP = 0.19342 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:34 UTC
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MOP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436831.661570.9642518.3681
1GBP1.1533411.2293102.1881.65711.916291.112121.1839
1USD0.93820.813471183.1271.3481.558850.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621620.01875260.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار أسترالي
1 MOP0.19342 AUD
5 MOP0.96708 AUD
10 MOP1.93417 AUD
20 MOP3.86834 AUD
50 MOP9.67085 AUD
100 MOP19.34170 AUD
250 MOP48.35425 AUD
500 MOP96.70850 AUD
1000 MOP193.41700 AUD
2000 MOP386.83400 AUD
5000 MOP967.08500 AUD
10000 MOP1934.17000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Macanese Pataca
1 AUD5.17017 MOP
5 AUD25.85085 MOP
10 AUD51.70170 MOP
20 AUD103.40340 MOP
50 AUD258.50850 MOP
100 AUD517.01700 MOP
250 AUD1292.54250 MOP
500 AUD2585.08500 MOP
1000 AUD5170.17000 MOP
2000 AUD10340.34000 MOP
5000 AUD25850.85000 MOP
10000 AUD51701.70000 MOP