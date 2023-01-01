دينار مقدوني إلى دونغ فيتنامي

تحويل MKD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٤٢٠٬١٥٧ vnd

1.00000 MKD = 420.15700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065788.58841.436991.660620.9635518.3647
1GBP1.154211.23102.2461.658531.916631.1121321.196
1USD0.938350.813008183.1271.34841.558240.9041517.2325
1INR0.01128820.009780310.012029810.0162210.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Vietnamese Dong
1 MKD420.15700 VND
5 MKD2100.78500 VND
10 MKD4201.57000 VND
20 MKD8403.14000 VND
50 MKD21007.85000 VND
100 MKD42015.70000 VND
250 MKD105039.25000 VND
500 MKD210078.50000 VND
1000 MKD420157.00000 VND
2000 MKD840314.00000 VND
5000 MKD2100785.00000 VND
10000 MKD4201570.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دينار مقدوني
1 VND0.00238 MKD
5 VND0.01190 MKD
10 VND0.02380 MKD
20 VND0.04760 MKD
50 VND0.11900 MKD
100 VND0.23801 MKD
250 VND0.59501 MKD
500 VND1.19003 MKD
1000 VND2.38006 MKD
2000 VND4.76012 MKD
5000 VND11.90030 MKD
10000 VND23.80060 MKD