دينار مقدوني إلى ليرة تركية

تحويل MKD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
468.35 try

1.00000 MKD = 0.46835 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:2 UTC
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MKD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.06688.61341.436971.660570.9638518.3698
1GBP1.1538711.23005102.251.658111.916111.1121621.1968
1USD0.93810.812975183.1271.3481.557750.9041517.2325
1INR0.0112850.009779920.012029810.01621620.01873940.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / ليرة تركية
1 MKD0.46835 TRY
5 MKD2.34174 TRY
10 MKD4.68348 TRY
20 MKD9.36696 TRY
50 MKD23.41740 TRY
100 MKD46.83480 TRY
250 MKD117.08700 TRY
500 MKD234.17400 TRY
1000 MKD468.34800 TRY
2000 MKD936.69600 TRY
5000 MKD2341.74000 TRY
10000 MKD4683.48000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دينار مقدوني
1 TRY2.13517 MKD
5 TRY10.67585 MKD
10 TRY21.35170 MKD
20 TRY42.70340 MKD
50 TRY106.75850 MKD
100 TRY213.51700 MKD
250 TRY533.79250 MKD
500 TRY1067.58500 MKD
1000 TRY2135.17000 MKD
2000 TRY4270.34000 MKD
5000 TRY10675.85000 MKD
10000 TRY21351.70000 MKD