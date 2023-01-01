ليو مولدوفي إلى روبل روسي

تحويل MDL إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٥٬٣٣٧٫٤١ rub

1.00000 MDL = 5.33741 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.964218.3584
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1119821.173
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.904717.225
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الروبل الروسي
1 MDL5.33741 RUB
5 MDL26.68705 RUB
10 MDL53.37410 RUB
20 MDL106.74820 RUB
50 MDL266.87050 RUB
100 MDL533.74100 RUB
250 MDL1334.35250 RUB
500 MDL2668.70500 RUB
1000 MDL5337.41000 RUB
2000 MDL10674.82000 RUB
5000 MDL26687.05000 RUB
10000 MDL53374.10000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / مولدوفى Leu
1 RUB0.18736 MDL
5 RUB0.93678 MDL
10 RUB1.87357 MDL
20 RUB3.74714 MDL
50 RUB9.36785 MDL
100 RUB18.73570 MDL
250 RUB46.83925 MDL
500 RUB93.67850 MDL
1000 RUB187.35700 MDL
2000 RUB374.71400 MDL
5000 RUB936.78500 MDL
10000 RUB1873.57000 MDL