Moldova leyinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MDL → RUB çevirin

1.000 mdl
5.161,51 rub

1.00000 MDL = 5.16151 RUB

11:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00821.354051.5383483.0411.640551.34745
1 GBP1.25475123.85051.698991.93024104.1962.058491.69071
1 ZAR0.05260890.041927810.0712350.08093054.368690.08630770.0708878
1 CAD0.7385250.58858414.03811.1361161.32791.211590.995126

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Moldova leyinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rus Rublesi
1 MDL5.16151 RUB
5 MDL25.80755 RUB
10 MDL51.61510 RUB
20 MDL103.23020 RUB
50 MDL258.07550 RUB
100 MDL516.15100 RUB
250 MDL1290.37750 RUB
500 MDL2580.75500 RUB
1000 MDL5161.51000 RUB
2000 MDL10323.02000 RUB
5000 MDL25807.55000 RUB
10000 MDL51615.10000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Moldova Leyi
1 RUB0.19374 MDL
5 RUB0.96871 MDL
10 RUB1.93742 MDL
20 RUB3.87484 MDL
50 RUB9.68710 MDL
100 RUB19.37420 MDL
250 RUB48.43550 MDL
500 RUB96.87100 MDL
1000 RUB193.74200 MDL
2000 RUB387.48400 MDL
5000 RUB968.71000 MDL
10000 RUB1937.42000 MDL