Молдавские леи в российские рубли

Сконвертируйте MDL в RUB по реальному обменному курсу

1000 mdl
5348.19 rub

1.00000 MDL = 5.34819 RUB

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
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График изменения обменного курса MDL к RUB

1 мин. назад 1 MDL → 0 RUB
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457631.673540.9586518.5258
1GBP1.1615811.2493103.5171.693181.943981.1135421.5196
1USD0.92980.800448182.861.35531.556060.8913517.2253
1INR0.01122130.009660250.012068510.01635650.01877940.01075730.207884

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Российский рубль
1 MDL5.34819 RUB
5 MDL26.74095 RUB
10 MDL53.48190 RUB
20 MDL106.96380 RUB
50 MDL267.40950 RUB
100 MDL534.81900 RUB
250 MDL1337.04750 RUB
500 MDL2674.09500 RUB
1000 MDL5348.19000 RUB
2000 MDL10696.38000 RUB
5000 MDL26740.95000 RUB
10000 MDL53481.90000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Молдавский лей
1 RUB0.18698 MDL
5 RUB0.93490 MDL
10 RUB1.86979 MDL
20 RUB3.73958 MDL
50 RUB9.34895 MDL
100 RUB18.69790 MDL
250 RUB46.74475 MDL
500 RUB93.48950 MDL
1000 RUB186.97900 MDL
2000 RUB373.95800 MDL
5000 RUB934.89500 MDL
10000 RUB1869.79000 MDL